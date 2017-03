Plus de 450 spectateurs pour les Carrousels

Crédit photo : Claude Boulet

Les patineurs et patineuses artistiques du club de Clermont en ont mis plein la vue aux quelques 450 personnes qui ont assisté au spectacle de fin d’année, dimanche dernier à l’aréna municipal.

Moment de fierté aussi pour les entraîneurs Roxanne Gaudreault, Audrey Gaudreault, Marie Anne Gaudreault et Isabelle Anne Messier qui se sont investies corps et âme depuis l’automne dernier, autant pour développer les habiletés sur glace que l’aspect artistique chez les jeunes.

Comme grand prix, les curieux ont pu découvrir les deux prestations de la majestueuse Marie-Pier Chouinard, toujours aussi élégante été gracieuse sur patins. Au total, plus de 25 numéros, dont 18 solos, cinq groupes de «Patinage Plus», en plus des présentations d’ouverture et de fermeture ont été livrés par l’ensemble des membres du groupe.