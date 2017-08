Le Musée de Charlevoix rend hommage aux Porteurs de tradition

Crédit photo : Go-Xplore.com

Les deux porteurs de tradition des derniers Prix du patrimoine, la crocheteuse Claire Thibault et le meunier Jean-Guy Tremblay, font l’objet d’une exposition au Musée de Charlevoix. Les gens pourront en apprendre davantage sur leur travail en ce lieu jusqu’au 2 octobre.

L’objectif principal des Prix du patrimoine consiste à reconnaître et à promouvoir les réalisations qui mettent en valeur le patrimoine. L’artiste Claire Thibault transmet son savoir-faire avec la technique du crochet. Rappelons que les tapis crochetés font partie des produits qui étaient autrefois créés à partir de matériaux usés afin de concevoir de nouveaux articles, utiles dans la maison ou pour la vente auprès des villégiateurs. Mme Thibault sera d’ailleurs l’invitée d’honneur des Journées de la culture, qui se tiendront du 29 septembre au 1er octobre, et elle offrira un atelier-conférence ouvert à tous.

Quant au meunier Jean-Guy Tremblay, il pratique un métier qui n’existe presque plus. Il est l’un des derniers à proposer un produit 100 % charlevoisien. Une technique qui s’est transmise de génération en génération et dont la famille Tremblay est très fière, peut-on lire dans un communiqué du Musée de Charlevoix. Il est possible de rencontrer M. Tremblay au Moulin banal des Éboulements.