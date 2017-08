Michaël Pilote se présente officiellement au district no 4

Le jeune infirmier de 24 ans veut représenter les gens du district no 4 de la ville de Baie-Saint-Paul qui comprend les quartiers Trensim et Ménard ainsi que quelques autres rues avoisinantes. M. Pilote prépare une politique « Ville amie des jeunes et des familles » pour retenir les jeunes à Baie-Saint-Paul. Cette politique sera élaborée plus en détail au début de l’automne. La taxation municipale élevée est aussi un sujet de préoccupation pour le nouveau candidat.