Une merveilleuse performance de Matthias Van Steen

Le jeune athlète charlevoisien a réussi une très belle performance en se classant deux fois de suite en trentième position au mont Sainte-Marie, en Outaouais, pour la troisième étape du Championnat provincial junior.

« Le premier slalom géant de l’année prévu samedi avait dû être annulé après le passage des premiers ouvreurs de piste à cause d’une neige rendue trop molle par la douceur et la pluie de vendredi soir. Bien heureusement le soleil et une neige dure étaient au rendez-vous dimanche matin pour permettre aux 74 coureurs inscrits de prendre part à l’épreuve », raconte Luc Van Steen, père de Matthias. « Mon fils a terminé une solide première manche avec le 30e meilleur temps. Ce qui lui a permis de partir premier pour la deuxième manche. Légèrement dérangé par un bénévole, Matthias refait une deuxième solide descente en consolidant sa 30e place qui vaut 187,60 points à la Fédération internationale de ski », ajoute-t-il.

Matthias a terminé la dernière fin de semaine avec d’excellents résultats. Photo : gracieuseté du club de ski de Owl’s Head