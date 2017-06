Marcel et ses amis animeront le175e anniversaire de Saint-Fidèle

Le dimanche 2 juillet, pour souligner le 175e anniversaire de la communauté, un dîner champêtre est organisé sous un chapiteau à côté de l’église. À cette occasion, Étienne Bouchard sera accompagné de plusieurs musiciens et chanteurs de la région pour animer la fête. Jean-Philippe Bergeron, Philippe Tremblay, Hélène Bergeron, Tommy Boivin et l’accordéoniste Gérard Lajoie vont être de la partie. L’activité aura lieu après la célébration religieuse de 9 h 30 et se terminera vers 14 h 30. Les gens sont priés d’apporter leur lunch. Pour l’occasion, le Café Saint-Laurent offrira des repas à prix modique. De 13 h à 14 h, Mascotte Charlevoix fera l’animation pour les enfants. Pour plus d’informations, aller sur le site Facebook de la communauté chrétienne de Saint-Irénée.