L’Ultime Descente : à toute vitesse

Les compétiteurs de L’Ultime Descente en sont aujourd’hui vendredi à leurs premières performances de la fin de semaine dans la grande côte des Éboulements. Atteignant de vitesses phénoménales, ils n’ont visiblement pas froid aux yeux. Les spectateurs, eux, retiennent leur souffle! Atteignant des pointes jusqu’à 160 km à l’heure, les « riders » leur en mettent plein la vue.

À sa deuxième année d’existence, l’Ultime Descente semble déjà bien rodée. Jonathan Galarneau, fondateur et membre du comité organisateur, confirme que plusieurs améliorations ont été apportées, notamment au chapitre de la sécurité. Dès la première descente, un pilote de « gravity car » a d’ailleurs eu l’occasion de tester l’efficacité du système mis en place. Son incident s’est terminé sans heurt.

Près d’une soixantaine de coureurs en luge de rue, « gravity car », « gravity bike », patins à roues alignées, « long board » et « skate board » se frotteront au dénivelé impressionnant de la route du Port, tout au long de la fin de semaine. Des estrades ont d’ailleurs été disposées à l’entrée du rang centre, et il s’agit du meilleur endroit pour admirer les performances de ces fous de vitesse venus des 4 coins du monde. Il est possible de se stationner aux Jardins du Centre et une navette est mise à la disposition du public.

Quelques résultats



Parmi les compétiteurs, plusieurs n’en sont pas à leur première présence à l’Ultime Descente et on sent déjà que la compétition se corse, selon Jonathan Galarneau. « Les vitesses sont déjà vraiment élevées à la première journée! On va sûrement battre des records»

La route est fermée une demie heure chaque heure. L’horaire peut être consulté sur la page Facebook de l’Ultime Descente.