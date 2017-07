Kellyanne Lahaie au Championnat canadien

La jeune coureuse de 15 ans s’envolera pour Brandon au Manitoba avec le reste de l’équipe du Québec pour participer au Championnat canadien jeunesse de la Légion du 9 au 15 août. Elle prendra le départ du 2000 mètres et du 1500 mètres haies dans la catégorie cadette.

Ce sont ses performances lors des championnats provinciaux d’athlétisme des 15 et 16 juillet à Sainte-Thérèse, dans les Laurentides, qui lui ont permis de se qualifier. L’athlète charlevoisienne est revenue à la maison avec deux médailles d’argent au 1500 mètres haies et 2000 mètres en plus d’une cinquième place au 800 mètres.

Au 1500 mètres haies, Kellyanne a franchi la ligne d’arrivée 5 min 5 s après le départ, tandis qu’à la course de 2000 mètres, elle a terminé l’épreuve avec un temps de 6 min 41 s, abaissant ainsi sa meilleure marque par plus de 14 secondes. Pour ce qui est du 800 mètres, elle a complété le parcours en 2 min 25 s. La jeune athlète de Baie-Saint-Paul a ainsi brisé trois de ses records personnels.