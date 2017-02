Les jeunes du MGF brillent par leur talent

C’était une fin de semaine pleine d’action pour les jeunes skieurs du Club de ski Mont Grand-Fonds qui ont su s’illustrer, peu importe l’endroit et l’âge.

Le samedi 18 février, les U6 et les U8 étaient en course à Stoneham. Chez les U6, Rose Pérusse a terminé avec une neuvième et une dixième place tandis que chez les garçons, Émile Dufour a décroché une sixième et une neuvième position. Pour ce qui est des U8, Maelya Dufour a remporté une 4e et une 9e position et Juliette Perusse de son côté a obtenu une 17e place et Lisa Veilleux, une 19e.

Le lendemain ce fut au tour des U10 de compétitionner, mais à la station du Relais cette fois. Olivier Dufresne a réussi à se hisser à la quinzième position pour sa première course et en dix-septième place lors de sa deuxième descente. Tristan Pérusse quant à lui s’est classé en 25e et en 26e position tandis que Justin Moffet a terminé ses courses en 52e et 56e position.

Encore une fois dimanche dernier, le Mont Grand-Fonds était l’hôte d’une course régionale Skibec Alpin, pour les U14. Aucun coureur du Mont Grand-Fonds U14 n’était présent au départ. Par contre, Élie-Rose Moffet et Charles Pérusse, tous les deux du Club du Mont Grand-Fonds et de niveau U12, ont eu le privilège d’ouvrir la course. Cette dernière fut un succès sur toute la ligne, l’ensemble des clubs présents ainsi que Skibec Alpin étaient ravis de l’organisation selon les organisateurs.

Charles Pérusse et Élie-Rose Moffet ont eu l’honneur d’ouvrir la course de dimanche au Mont Grand-Fonds (Photo : gracieuseté)