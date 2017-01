Éric Saint-Gelais achète DCO

Éric Saint-Gelais, propriétaire de Honda Charlevoix, vient de se porter acquéreur de Dufour Chevrolet Buick La Malbaie (DCO). La nouvelle a été officialisée jeudi dernier.

Cette transaction tourne une page d’histoire dans Charlevoix avec le retrait graduel d’Yvan Dufour, le dernier bâtisseur de cette industrie en région, après les départs des Thibeault, Larouche, Lajoie et Bouchard et compagnie au cours des dernières années. M. Dufour gère cette bannière depuis 34 ans et il accompagnera M. Saint-Gelais au cours des deux prochaines années. « Je veux m’assurer que ma clientèle suive la nouvelle administration et je les assure de mon entière collaboration », a soutenu M. Dufour. Ce dernier avait le choix de se retirer complétement du marché ou d’accompagner le nouveau propriétaire. Mais quand on a passé autant d’années et autant d’heures par semaine dans son commerce, il faut prendre le temps de vivre la transition, a-t-il indiqué, précisant qu’on n’est jamais vraiment prêt à se retirer quand on aime ce qu’on fait

Présent lors de la rencontre, Guy Lefebvre, chef de district-ventes chez General Motors du Canada (GM), a rappelé que c’est une pratique courante dans l’industrie d’accompagner les nouveaux concessionnaires pendant deux ans, une période d’approbation permettant de bien maîtriser l’ensemble des activités d’un constructeur automobile. À La Malbaie, les produits de trois des quatre marques sont offertes : Chevrolet, GMC et Buick, l’autre étant Cadillac.

M. Lefebvre a soutenu qu’il est très confiant que cette transition puisse permettre le développement de nouveaux produits, de nouveaux segments, dont celui des véhicules utilitaires sport. GM avait vu sa part de marché décliner à 10% au cours des dernières années. « Il est dans notre intention de la ramener dans la moyenne provinciale qui oscille autour de 13%. Nous allons mettre l’emphase particulièrement autour du service à la clientèle au cours des prochaines années. Chez Honda, c’est beaucoup notre force et je veux développer ce genre de services VIP ici aussi. Il faut fidéliser nos clients », a confié M. Saint-Gelais, président directeur général.

M. Lefebvre ajoute que GM est le seul manufacturier à avoir connu une hausse fulgurante de 16% au cours de la dernière année, attribuable notamment aux camions, mais aussi aux produits hybrides comme la Volt et la Cruze.

En conclusion, M. Lefebvre a souligné l’apport de M. Dufour, « un très bon partenaire avec qui nous avons toujours eu une excellente collaboration ». Au fil des ans, M. Dufour aura fait subir deux fois des transformations de l’image corporative, en 1999 et 2014.