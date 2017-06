Les commerçants invités à favoriser l’allaitement et la famille

Crédit photo : Courtoisie Aidons-Lait

Plusieurs partenaires travaillent à la mise en place de la Route du Lait, qui a pour but de favoriser la famille et l’allaitement dans Charlevoix. Ils ont d’ailleurs comme objectif d’inscrire 50 établissements sur cette route.

Le comité IAB (Initiative Ami des Bébés) du CIUSS de la Capitale-Nationale et les partenaires qui y siègent, dont l’organisme de soutien en allaitement Aidons-Lait et quelques infirmières et médecin œuvrant en périnatalité dans Charlevoix, les deux MRC, la Table Famille de Charlevoix, l’ATR (Association touristique) de Charlevoix et la Chambre de commerce de Charlevoix sont à l’origine de cette démarche.

Les partenaires considèrent que leur objectif est réalisable. Ils demandent aux différentes installations commerciales, touristiques et communautaires de Charlevoix de mettre en place des espaces dédiés afin d’accueillir les familles pour l’allaitement ou les soins au bébé. « Nous souhaitons que les commerçants participent à ce grand mouvement de solidarité familiale et communautaire, qui fera le bonheur de bien des familles et continuera de faire de Charlevoix une région unique et accueillante », ont fait savoir les partenaires dans un communiqué.

Les différents établissements ont d’ailleurs reçu une invitation à se joindre à La Route du Lait cette semaine. Ils auront jusqu’au 16 juin 2017 pour démontrer leur intérêt envers ce projet. Concrètement, ils devront aménager un « petit coin de lait » : une salle dédiée, une salle d’essayage, un bureau, un petit coin avec paravent, chaise et table à langer, une chambre ou toute proposition créative ! « C’est un endroit à l’abri des regards, avec un minimum de commodité et de quiétude pour permettre à bébé de bien boire et à maman d’être confortable », ont ajouté les partenaires.

Les commerçants qui feront partie de la Route du Lait seront invités à apposer un autocollant visible dans leur entrée. Ils auront comme avantage de bénéficier d’une visibilité avec une inscription sur la carte de la Route du lait, sur la page Facebook de l’organisme Aidons-Lait et sur les sites internet des divers partenaires.

La Routes du Lait est déjà mise en place dans quelques régions du Québec, à Sherbrooke, à Montréal et à Rimouski. Charlevoix agira comme précurseur pour la région de la Capitale-Nationale. Le lancement officiel se tiendra le 21 juin.