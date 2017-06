25 ans de fraternité

C’est sous le thème « 25 années de fraternité » que se tiendra le 25e festival des pompiers de Charlevoix du 4 au 6 août prochains, sur le site du terrain de balle-molle de La Malbaie, rue le Courtois.

Cette annonce a été faite par Kevin Lavoie, président du comité organisateur, qui a recruté un des leurs, Raynald Tremblay, comme président d’honneur du Festival des pompiers de Charlevoix. M. Tremblay figure parmi les fondateurs de cet événement, lui qui avait participé il y a 26 ans à une telle rencontre dans la région de Portneuf. C’est alors qu’était venue l’idée de tenir un tel défi dans Charlevoix. Il fait partie de la brigade des incendies depuis 47 ans.

Depuis 25 ans, des équipes en provenance de la Côte-de-Beaupré jusqu’à Baie-Sainte-Catherine se mesurent dans le cadre de compétitions amicales. La population est invitée à venir fraterniser et à assister aux spectacles en soirée. Le hasard a fait que La Malbaie, où s’est tenu le premier événement, ait la chance d’être la ville hôte du Festival des pompiers du 25e car deux municipalités étaient sur les rangs, pour relever Clermont, qui recevait cette grande famille l’an dernier.

On y retrouvera une panoplie d’activités comme des jeux gonflables, des jeux d’adresse, des compétitions amicales entre les diverses brigades et ce toujours dans la bonne humeur. Pour le chef Mario Savard, la fraternité, c’est à l’année, et cela inclut tous les services de pompiers.

Quant au maire Michel Couturier, il a avoué qu’il était très heureux que l’événement se tienne dans sa ville et qu’il allait tout faire pour rendre la fin de semaine très agréable. « La mission première d’une ville est la sécurité publique et les pompiers, plus que jamais, ont un volet beaucoup plus large dans leur mandat. C’est être disponible 24 heures par jour, sept jours par semaine. On ne voit pas toujours l’importance de votre rôle », a t-il soutenu.

Mentionnons qu’en soirée, le samedi à compter de 20h, il y aura une prestation du groupe Allison et Sunset Strip, avec en avant-première une prestation de Marine Boulianne, ayant participé à La Voix junior, et Éliane Leclerc, formant le Duo BFF.