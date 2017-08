Zoothérapie Lady’zoo au centre commercial Le Village

Le samedi 26 août au centre commercial Le Village de Baie-Saint-Paul, Anick Gravel, intervenante psychosociale, procédera au lancement officiel de son nouveau service de zoothérapie Lady’zoo. Elle sera accompagnée de ses animaux : Roméo, le lapin hypoallergène, Taz le furet, Capucine la hérissonne et Alvin le cochon d’Inde.

Sur place, il sera possible d’en apprendre d’avantage sur les différents services offerts et sur les clientèles les plus à même de bénéficier de cette approche.

La zoothérapie est une approche thérapeutique qui utilise la proximité de l’animal et qui s’adresse à une grande variété de clientèles de tous les âges qui éprouvent des difficultés telles que la maladie de Parkinson ou d’Alzeimer, des troubles anxieux, une problématique en santé mentale ou tout simplement pour briser la solitude.

Lady’zoo offre des services de groupe ou individuels et ses intervenants peuvent même se déplacer en s’adaptant à la demande du milieu. Il est possible de suivre les activités de Lady’zoo sur la page Facebook de l’entreprise. C’est donc un rendez-vous de 11 h à 15 h 30.