Zec des Martres : manifestation le 24 juin

Le jour de la fête nationale, des dizaines de membres de la zec des Martres défileront en voiture sur la 381 pour manifester afin de conserver leurs installations sur les terrains de camping de la zec. « On s’attend à recevoir entre 150 et 200 personnes », spécifie Harold Castonguay, président des 600 membres de la zec. « On va partie de Saint-Urbain et on va monter vers la zec par la 381 en voiture. La manifestation va être légale, on a averti la Sureté du Québec, mais pour le trafic sur la 381 cette journée-là, ça ne sera pas l’idéal », exprime M. Castonguay.

Une pratique

Cette manifestation risque de ne pas être la première si les pourparlers avec les autorités ministérielles ne prennent pas une tournure différente. « Là c’est une pratique, la prochaine fois, on va être sur la 138 et ça risque de ne pas être très long entre les deux manifestations et on va choisir une date stratégique aussi », averti le président de la zec.

Bien entendu, advenant un changement d’attitude du ministre, la manifestation pourrait être annulée, mais le président de la zec des Martres ne croit pas vraiment à cette éventualité. « Je continue d’aller de l’avant et s’il y a de quoi, on avisera. J’ai rencontré l’adjoint du ministre et je ne crois pas que ça bouge d’ici le 24 juin », confie Harold Castonguay.

Le dossier

Des cuisinettes ont été installées sur 180 espaces de camping à travers le territoire de la zec et il était prévu d’en ajouter une quarantaine d’autres. Cependant, le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs considère ces cuisinettes comme de l’occupation de territoire et ne veut pas considérer les permis déjà émis par la MRC. « Si on est obligé de défaire ce qui a déjà été construit, ça représente beaucoup d’argent et il faudra être dédommagé », commente Harold Castonguay, décidé à se rendre devant les tribunaux pour obtenir dédommagement s’il le faut.