Yann Brassard vise le Casino (Vidéo)

Le chanteur de Baie-Saint-Paul prévoit faire quelques spectacles dans la région suite à la sortie de son EP Red Moon prévu au début de l’automne et il vise, entre autres, les salles du Casino et du Domaine Forget. « Je veux faire quelques spectacles dans Charlevoix, car c’est ma région et, même si j’y suis déjà connu, je veux que les gens écoutent ce que j’ai à offrir avant d’aller ailleurs », confie Yann Brassard. « C’est certain qu’après, je veux aussi faire des spectacles à Québec et à Montréal et même en Ontario et au Nouveau-Brunswick pour aller chercher une clientèle anglophone, car je chante principalement en anglais », ajoute-t-il.

Le chanteur de 23 ans est toujours à la recherche d’un gérant. « Je me cherche quelqu’un en ce moment qui aurait des contacts dans Charlevoix, mais aussi ailleurs. C’est délicat, car ça prend quelqu’un en qui j’ai confiance et en plus, je suis en début de carrière et je n’ai pas le droit à l’erreur », confie-t-il.

Voici une vidéo de Yann Brassard durant son spectacle au Bar Tony et Charlot le 12 août dernier.