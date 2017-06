William Tremblay de La Malbaie se démarque

Crédit photo : Courtoisie

William Tremblay de La Malbaie a gagné un prix de Développement durable et préoccupation environnementale à l’occasion du 17e Gala de l’excellence de l’Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière. Étudiant de troisième année en Gestion et technologies d’entreprise agricole, William Tremblay, est le fils de Diane Morneau et d’André Tremblay de la Ferme Édouard Tremblay.