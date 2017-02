Un week-end à oublier pour les Rorquals

Une défaite pour le novice A

Les Rorquals Solugaz ont dû s’incliner 4 à 1 devant les Harfangs à Baie-Saint-Paul samedi dernier. « On n’a pas joué notre meilleure partie et en plus, l’autre équipe a très bien joué », relate l’entraineur Jérôme Tremblay pour expliquer la défaite de son équipe. Alexandre Tremblay est l’unique marqueur des Rorquals.

L’atome C perd puis se reprend

Les jeunes hockeyeurs charlevoisiens de niveau atome C ont perdu leur premier match de la fin de semaine 6 à 4 face aux Citadelles-2 à Clermont samedi. Heureusement, le jour suivant, les Rorquals PointCo ont vaincu les Caribous 5 à 2 à Charlesbourg. Les atomes C de Charlevoix sont en seconde position au tableau général à un point derrière les Éperviers.

L’atome B descend en troisième position

Les Rorquals atome B ont descendu en troisième position avec 46 points au total, quatre points derrière les meneurs, le Richelieu, et un point derrière les Wapitis, l’équipe en deuxième position.

C’est leur défaite contre le Richelieu 4 à 2 dimanche dernier à Baie-Saint-Paul qui leur a valu cette descente au tableau général. « Le gardien de but Louis-Félix Jacques a fait un bon travail durant le match. Je dois donner du crédit à l’équipe du Richelieu qui réussit à faire un travail acharné quand elle joue contre nous. De notre côté, on doit apprendre à exécuter les petits détails en zone offensive pour réussir à amener la rondelle au filet et marquer des buts. On doit aussi sortir de notre zone de confort pour éventuellement avoir des victoires contre des équipes qui sont de même calibre que nous », explique l’entraineur de l’atome B, Didier Tremblay. Les deux buts ont été comptés par Hubert Duchesne.

L’atome BB

La fin de semaine a été difficile pour les Rorquals Solugaz qui ont joué trois matchs en autant de journées pour terminer leur saison régulière. Les Rorquals ont d’abord dû s’incliner 7 à 6 face aux Gladiateurs à Clermont, et ce malgré une solide avance de 6 à 3 durant le match.

Samedi, encore à Clermont, les champions de la saison régulière ont dominé nos jeunes hockeyeurs par le compte de 9 à 3. Puis dimanche, dans un match beaucoup plus serré, les Seigneurs sont parvenus à arracher une victoire de 4 à 3 aux Rorquals grâce à deux buts en troisième période. « Quoi qu’il en soit, nous entamerons nos séries éliminatoires dimanche prochain, à Baie-St-Paul, à 14 h. Malgré ces trois défaites, le moral de l’équipe demeure tout de même positif », tenait à mentionner l’entraineur Marc Giasson. Double défaite pour le peewee B

Les jeunes hockeyeurs ont perdu 4 à 0 samedi à Clermont face aux Faucons. Puis, le lendemain, ils ont de nouveau essuyé une défaite 6 à 0 contre les Wapitis de Charlesbourg.

Le peewee A écrase le Radisson

Les Rorquals Simard Suspensions ont battu le Radisson de Québec 4 à 1 dimanche dernier à Baie-Saint-Paul. « Nous on est très fiers de la performance de nos jeunes. S’ils jouent comme ça à toutes les parties d’ici la fin de la saison, on risque de causer des surprises durant les séries », confie Dave Lajoie pour les entraineurs des Rorquals.

Dur week-end pour le bantam A

Samedi dernier, les Aigles ont imposé leur loi en disposant des Rorquals PointCo 11 à 1. Dimanche, ce sont les Éperviers qui ont battu les hockeyeurs charlevoisiens 5 à 4 à Beauport.

Le midget A s’impose L’équipe midget A de Charlevoix a obtenu deux gains en fin de semaine. Le premier contre le Radisson 2 à 0 samedi à l’aréna Luc-et-Marie-Claude et le second 7 à 3 face aux Aigles à Beaupré le lendemain. Marc-Antoine Jean et Francis Dufour ont compté les points de samedi, tandis que Francis Dufour, Marc-Antoine Jean, Alex Tremblay, Manuel Dufour et Enrique Foster-Marier ont été les buteurs de dimanche.

Une nulle pour le Junior AA

Le PointCo a réussi une nulle 4 à 4 contre le Maurice à Clermont samedi.