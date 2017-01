Votez pour Dylane!

La Charlevoisienne Dylane Foster, qu’on voit sur les scènes charlevoisiennes depuis des années, a été sélectionnée par l’émission Belle et Bum dans le cadre du concours À ta façon. Son interprétation de la chanson On va s’aimer encore, de Vincent Vallières, a séduit l’équipe de sélection et elle est au nombre des 30 personnes choisies par l’équipe de l’émission et son sort est désormais entre vos mains, car pour passer à l’étape suivante, elle devra recueillir vos votes quotidiens.

« Les gens peuvent voter et ce, à chaque jour, pour leur prestation préférée jusqu’au 9 février! Les 10 participants ayant obtenus le plus grand nombre de votes passeront à l’étape suivante, ou les gens seront encore une fois priés de voter pour leur prestation préférée parmi les 10 artistes restant », explique Dylane, 18 ans, qui aimerait évidemment se rendre parmi les 10 finalistes.

Le jury, dont le pointage comptera pour 60%, et le public, dont le pointage comptera pour 40%, choisiront ensuite la ou les prestations gagnantes et les gagnants se mériteront une prestation à l’émission Belle et Bum ! Pour voter, rendez vous sur le site http://belleetbum.telequebec.tv/concours/. Un vote par jour jusqu’au 9 février pourrait bien permettre à Dylane de se produire sur les ondes de Télé Québec!