Volleyball Météore: les cadettes terminent en beauté

Le Météore cadet féminin a terminé la saison régulière avec les honneurs. L’équipe du Centre éducatif Saint-Aubin s’est hissée à la quatrième place parmi les huit équipes présentes avec une fiche de quatre victoires et autant de défaites. Les Charlevoisiennes ont vaincu les équipes de Champigny et de Benoît-Vachon Blanc pour ensuite s’incliner face aux filles de Dina-Belanger et de Benoit Vachon bleu.

Le Météore cadet demeure dans la division C pour les championnats du 25 mars. « Je suis très satisfaite de la progression de mes filles depuis le début de la saison. Elles forment une équipe dynamique et s’améliorent constamment. Alice Girard s’est démarquée dimanche dernier entre autres au service grâce à des séries nous permettant de prendre une avance confortable », confie l’entraineuse de l’équipe, Émilie Labbé. Samedi prochain, les benjamines de deuxième secondaire seront l’hôte du dernier tournoi de la saison régulière chez nous, sur les terrains du Météore, alors que les filles de première secondaire se rendront à l’école secondaire la Courvilloise. Le lendemain, les juvéniles affronteront les meilleures équipes du circuit au Juvénat Notre Dame dans la section A.