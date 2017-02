volleyball: un beau week-end pour le Météore

Deux équipes de volleyball du Centre éducatif Saint-Aubin ont fait honneur à la région durant la fin de semaine des 4 et 5 février.

Les cadettes étaient à Sainte-Croix-de-Lotbinière où elles ont réussi une fiche de six victoires pour deux défaites. Leur entraineuse, Émilie Labbé est très satisfaite de la progression de ses protégées. « Les services sont beaucoup plus stables et puissants qu’au début de la saison et le travail de notre libéro Camille Jacob permet à notre équipe de mieux défendre notre territoire. Alice Girard a été excellente à l’offensive grâce à ses attaques marquantes », écrit-elle.

Les benjamines de deuxième secondaire, quant à elles, sont revenues de l’école secondaire Mont-Sainte-Anne avec quatre victoires pour deux revers. La finale leur a échappé par trois points seulement. Une belle performance quand on pense que l’équipe charlevoisienne a évolué dans une catégorie supérieure grâce à leurs beaux résultats lors du tournoi précédant dans lequel les benjamines ont terminé en première position. « Nous avons joué du volleyball inspirant et de très haut niveau. Mes athlètes ont prouvé une fois de plus leur acharnement sur chaque échange, leur grande combativité, leur détermination et leur talent toujours grandissant », écrit Roger Tremblay, leur entraineur. Dimanche prochain, ce sera le tour des juvéniles d’être l’équipe hôtesse au Centre éducatif Saint-Aubin. Les parties débuteront à 9 h.