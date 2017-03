Visu’Elles, une 15e exposition collective diversifiée

Le Centre-Femmes aux Plurielles présente depuis le 8 mars son exposition Visu’Elles sous le thème Autoportrait pour souligner la Journée internationale des femmes.

Une cinquantaine de personnes ont pu admirer vingt œuvres créées par vingt femmes. Huit nouvelles exposantes se sont joint à l’équipe cette année.

Par Isabelle Chiasson

En collaboration avec la Ville de La Malbaie et la bibliothèque Laure-Conan, Lucie Bérubé, ancienne travailleuse du Centre-femmes aux Plurielles et exposante, a présenté l’historique de ce concept qui a pour but de permettre aux femmes de s’exprimer sans contraintes par les arts visuels.

« Nancy Beauseigle, ancienne travailleuse, a eu l’idée de cette exposition visuelle pour femmes. Elle m’a demandé si je l’appuierais dans ses démarches. Il fallait des arguments solides qui prônaient les valeurs du Centre-femmes aux Plurielles pour que ce soit accepté en haut lieu. Il faut dire qu’il y a 15 ans, ce n’était pas dans nos plans d’action. On s’est fixé des objectifs. […] Il fallait que ça devienne collectif. Il fallait des exposantes de la région, qu’elles soient professionnelles ou amateur, développent un sentiment d’appartenance et de solidarité entre elles. […] Nous n’acceptions aucune œuvre diffamatoire également. [..] Un comité de sélection et un jury a été mis en place pour choisir les exposantes et leurs œuvres. Tout ça dans le respect. Le projet fût alors présenté et accepté. De fil en aiguilles, nous avons rejoint aussi les membres du Centre des femmes de Charlevoix de Baie-Saint-Paul qui ont accepté ».

Elle ajoute: « La première exposition a eu lieu à Saint-Hilarion, en 2003, dans le cadre de la Journée de la femme. Nous avons eu plusieurs exposantes et le projet a été apprécié. […] Maintenant, ça fait 15 ans, c’est plaisant que notre place et notre pouvoir créatif soit pris au sérieux par les organismes de la région. […] À 15 ans, c’est l’âge de toutes les folies, et c’est ce que je souhaite pour Visu’Elles , encore beaucoup de folies ».

Audrey Tremblay, coordonnatrice de l’événement, animatrice, intervenante en milieu de vie du Centre-femmes aux Plurielles et exposante, explique que le thème Autoportrait a demandé beaucoup d’introspection aux exposantes et c’est ce qui fait la complexité de chaque œuvre.

Vous avez jusqu’au 23 avril pour découvrir l’exposition Visu’Elles 2017 à l’Espace culturel de la bibliothèque Laure-Conan de la Malbaie. Un livre sera mis à disposition pour expliquer la démarche artistique et l’inspiration de chaque exposante.