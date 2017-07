Visitez les producteurs locaux tout en admirant les oeuvres

La deuxième édition du circuit artistique en milieu agricole Pays’Art se tiendra dans quatre municipalités du 29 juillet au 9 octobre. Les Charlevoisiens et les touristes seront invités à visiter les sept entreprises agricoles où des œuvres d’artistes professionnels seront installés.

Les jumelages d’artistes et de producteurs agricoles se feront comme suit : Jean-François Lettre (Jardins du Centre, Les Éboulements), Jimmy Perron (ferme Harvey, L’Isle-aux-Coudres), Jérôme Lapointe (ferme de la Bordée des Corneilles, Baie-Saint-Paul), Catherine K. Laflamme (Volières Baie-Saint-Paul), Martine Paradis (Ferme Basque, Saint-Urbain) ainsi que Vanessa et Karine Locatelli (Ferme Barjo, Baie-Saint-Paul).

«Cette année, nous pouvons commencer plus tôt, ce qui permettra d’avoir plus de temps pour visiter les différents producteurs, a soutenu la coordonnatrice du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Charlevoix, Marylène Thibault. Nous avons aussi créé de nouveaux partenariats. Nous ferons d’ailleurs partie de la programmation de Rêves d’automne. »

Tournées guidées

En effet, durant le festival Rêves d’automne deux tournées guidées Pays’Art seront offertes gratuitement aux détenteurs du bracelet les dimanches 24 septembre et 1er octobre. L’inscription des participants se fera à la Place Rêves d’automne. Aussi, le Musée de Charlevoix collaborera à la création d’une œuvre collective grâce à la participation de quelques femmes et artistes amateurs qui seront sous la direction de l’artiste Natacha Audet.

Comme l’an passé, la journée d’ouverture du 29 juillet sera une occasion de rencontrer les artistes qui seront sur les lieux entre 13 h et 17 h. Les gens pourront revenir tout au long de l’été pour revoir les œuvres ou visitez les producteurs. Ceux qui visiteront un minimum de trois œuvres pourront gagner un panier-cadeaux de produits régionaux.

L’Entente sur les paysages de la Capitale-Nationale octroie une somme de 8 000 $ pour la réalisation du projet Pays’Art. Comme autre partenaire financier, la MRC de Charlevoix a pu compter sur l’appui du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec qui a octroyé une aide financière de 4 380 $ via le Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région.