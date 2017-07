Visitez l’Espace Mémoire Riverin

Déjà plus de 1000 personnes ont visité l’Espace Mémoire Riverin depuis son ouverture. L’endroit, opéré par l’équipe de la Société d’Histoire, est l’occasion de découvrir une partie de l’histoire de Charlevoix. À compter du 24 août, une partie du deuxième étage de l’édifice de la forge sera aussi ouverte au public. On y retrouvera une nouvelle exposition intitulée Charlevoix au pays du huitième jour- les tableaux de Monique Larouche.

L’été est foisonnant à la Société d’histoire puisque le 24 août, le numéro 87 de la Revue d’histoire de Charlevoix consacré à Monique Larouche sera lancé. Exceptionnellement, huit pages en couleur sont insérées dans la revue, ce qui en fait un bel objet à conserver. Le jour même du lancement, Denis Gagnon présentera une conférence sur la question métisse. L’événement se déroulera sous la forme d’un 5 à 7 et toute la population est invitée.

L’animation de l’Espace Mémoire Riverin a été confiée cet été à Alexis Blanchard-Méthot. Ce dernier vous accueille au 218, Saint-Étienne du lundi au vendredi de 9h à 17h, le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 13h à 17h.