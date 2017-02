La Virée nordique poursuit sur sa lancée…

Crédit photo : Claude Boulet

Les promoteurs de la Virée nordique de Charlevoix estiment comme excellente la participation à leur première fin de semaine d’activités, soit 430 jeunes pour les épreuves du triathlon au Mont Grand-Fonds et 200 inscriptions lors des activités grand public tenues le samedi et le dimanche.

« Tout a bien été, nous avons vraiment eu une belle fin de semaine autant quant à la participation qu’à la logistique organisationnelle. Nous avons accueilli un peu moins de monde, mais nous en étions conscients. Nous avions augmenté les prix pour l’inscription chez les adultes afin de favoriser la participation des jeunes sous le signe de la gratuité », lance dans un premier temps la coordonnatrice de la Virée nordique, Audrée Bélanger.

L’objectif de l’événement demeure de promouvoir une bonne et saine santé par la pratique de l’activité physique. À cet égard, la famille figurait au cœur des priorités et la participation a été excellente en ce sens.

« Nous avions la piste de ski de fond de Saint-Irénée à La Malbaie, un parcours facile et accessible, qui était parfaite pour cela et nous avons été très heureux de constater l’excellente réponse des jeunes familles. Nous sommes fiers de faire sortir les jeunes et leurs parents », a ajouté Mme Bélanger. Le tout s’est déroulé dans un contexte sécuritaire grâce à la qualité de l’encadrement par les bénévoles.

Une vidéo (édition spéciale) sur La Virée nordique avec des entrevues sera présentée dans les prochains jours.

Canicross

Un premier canicross, une randonnée à la course sur les terrains du club de golf du Fairmont Le Manoir Richelieu, se tiendra ce samedi entre 11 h et 15 h. Les départs des coureurs et de leurs chiens se feront par vagues à partir de l’Observatoire de la géosphère, soit l’ancien club house du club de golf.

« Notre objectif était d’accueillir 30 participants pour l’an 1. Nous sommes rendus à 35 et nous pensons que d’autres adeptes pourraient se présenter. Nous en avons quelques-uns de Charlevoix, mais surtout d’un peu partout en province », précise Mme Bélanger. Cet événement est organisé en collaboration avec les FouBraque de Québec.

Mentionnons enfin que les activités de la Virée nordique prendront fin avec la tenue d’une activité de reconnaissance envers le club de motoneigistes Les Aventuriers, au Fairmont Le Manoir Richelieu.