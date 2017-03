Crédit photo : Claude Boulet

La 4e édition de La Virée nordique de Charlevoix a été un succès.

Si certains d’entre-vous avez participé à La Virée nordique les 17, 18, 19 et 25 février dernier, revivez ces beaux moments en son et images dans cette édition spéciale. Pour ceux et celles qui n’y ont pas participé, peut-être que cette vidéo vous donnera le goût de vous inscrire l’an prochain. www.vireenordique.com

Bon visionnement!