Virée nordique de Charlevoix: Place aux jeunes!

Crédit photo : Gracieuseté Virée nordique

Le vendredi 17 février prochain au Mont Grand-Fonds, ce sont plus de 450 jeunes du primaire et du secondaire en provenance de 13 écoles de la Commission scolaire de Charlevoix et de deux écoles invitées, de Tadoussac et Sacré-Cœur qui participeront au triathlon scolaire de la Virée nordique de Charlevoix. L’an dernier, 300 jeunes s’étaient pris au jeu. Ce bond dans la participation est dû en grande partie à la mobilisation des professeurs d’éducation physique qui entraînent depuis maintenant plus d’un mois les jeunes aux trois disciplines du triathlon des neiges soit le patin, la raquette et le ski de fond.

Le triathlon scolaire est présenté sous la présidence de M Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, et sera le premier des événements à l’horaire de la 4e Virée Nordique de Charlevoix. La «Virée» se poursuivra ensuite les 18 et 19 février par de longues randonnées en ski de fond ou en raquette dans l’arrière-pays et sur le bord de mer, une occasion de parcourir des sentiers qui ne sont ouverts qu’une journée par année. Des ententes de passage avec près d’une cinquantaine de propriétaires fonciers sont d’ailleurs nécessaires à la tenue de l’événement. Les festivités de la Virée nordique de Charlevoix culmineront le 26 février prochain au Manoir Richelieu avec le premier Canicross FouBraque dans Charlevoix (au Fairmont Le Manoir Richelieu) et une soirée Hommage au Club de Motoneigistes Les Aventuriers.

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire à l’une ou l’autre des épreuves des 18 et 19 février ou pour le canicross du 26 février sur le site internet de la « virée » au www.vireenordique.com.