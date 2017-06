Les Violons du Roy lanceront le Festival international du Domaine Forget

Crédit photo : David Cannon

La 39e saison du Festival international du Domaine Forget s’ouvrira samedi prochain le 17 juin dès 20 h avec un concert qui permettra une rencontre entre Les Violons du Roy et le bassoniste français Laurent Lefèvre ainsi que la mezzo-soprano Krisztina Szabó dans un répertoire consacré à Handel et Vivaldi.

Les Violons du Roy, sous la direction du chef associé Mathieu Lussier, pour la première fois au Domaine Forget proposeront une soirée mémorable aux mélomanes. La complicité entre l’orchestre et le chef sera à son apogée puisque les musiciens ont vécu un printemps agrémenté de grands moments musicaux, dont l’enregistrement d’un disque (Concertos pour cor de Mozart, ATMA) en plus d’un concert avec le célèbre contre-ténor Philippe Jaroussky.

Aussi, ce concert sera marqué par la présence du grand bassoniste Laurent Lefèvre, qui interprétera le Concerto pour basson en si bémol majeur, RV 504 de Vivaldi. Les amateurs de musique classique pourront y apprécier la voix sublime de la mezzo-soprano canadienne Krisztina Szabó en remplacement de Michèle Losier. Les Violons du Roy et la chanteuse ont développé une belle complicité puisque Krisztina Szabó a partagé la scène avec eux à plusieurs reprises. Lors de ce concert d’ouverture, elle proposera quelques-uns des plus beaux airs de Handel, dont un extrait de Solomon, qu’elle interprétait d’ailleurs en 2014 avec l’orchestre et qui leur a valu le Prix Opus du Concert de l’année.