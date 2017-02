Victoire de Bouchard par décision unanime

Ce vendredi soir au centre Vidéotron, le boxeur originaire de Baie-Saint-Paul a vaincu le mexicain Gustavo Garibay par une décision unanime des trois juges, après les huit rounds prévus au combat.

Bouchard s’attendait à un combat très rapproché avec beaucoup d’échanges de coups, mais les deux pugilistes ont plutôt gardé leur distance pour s’envoyer des combinaisons. Ce fut donc un combat très technique, contrairement à ce que Sébastien « Boutch » Bouchard avait prévu.

Au tout début du combat, Le Mexicain bougeait beaucoup et tentait de frapper le boxeur québécois, mais Sébastien, sur ses gardes, frappait moins souvent, mais avec plus de précision et de force.

Au cinquième round, Bouchard envoie un puissant coup au foie qui ébranle durement Garibay. Les partisans du Québécois auraient aimé que leur boxeur profite de la situation pour envoyer Garybay au tapis. Malheureusement, le Mexicain réussit à tenir le coup jusqu’à la fin de round.

Au dernier round, Sébastien a voulu tout donner pour combler son public, mais de son propre aveu, un coup au corps bien placé de son adversaire l’a considérablement ralenti.