Victoire de 7-5 du Hyundai Jean-Roch Thibeault

Les activités de la Ligue de Hockey Molson Canadian de Baie-Saint-Paul ont repris vendredi avec une victoire du Hyundai Jean-Roch Thibeault 7-5 sur le Kia Charlevoix.

Deux buts de Jason Garand avec cinq minutes à faire en troisième ont scellé l’issue de la partie.

Les autres marqueurs pour les vainqueurs sont Michaël Côté, joueur du match, avec 1 but et deux passes. Dave Côté avec trois et Francis Tremblay ont complété.

Pour le Kia Charlevoix, Jérémie Paquet a compté à trois reprises, David Gagné totalise trois points avec 1 but et 2 passes. Antoine Tremblay a marqué un but et récolté une passe.

Ce vendredi 13 janvier, à 20h00, le Aubé Anctil Pichette et Ass – Autobus Fortin visite le Kia Charlevoix. À 21h30, le Hyundai Jean-Roch Thibeault reçoit le Transport Croft.