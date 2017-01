Victoire 3 à 2 du Novice A

Les Rorquals Solugaz ont remporté leur match 3 à 2 face aux Brocards de Charlesbourg aujourd’hui à l’aréna Luc-et-Marie-Claude de Baie-Saint-Paul. « C’était le retour des fêtes, donc on était un peu rouillé, mais le niveau d’intensité a monté durant le match », commente l’entraineur des jeunes hockeyeurs charlevoisiens, Jérôme Tremblay en faisant référence au fait que les Brocards ont compté le premier but, mais ils se sont rapidement fait rattraper, puis distancer, par les Rorquals Solugaz durant le match. « Nos jeunes ont constamment fait des passes et on était bien fière d’eux, car ils ont travaillé fort pour obtenir leur victoire », ajoute-t-il. Les buteurs de la partie sont Édouard Tremblay, Zack Villeneuve et Thomas Gauthier.