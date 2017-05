Des viandes d’exception produites ici

La région de Charlevoix regorge de producteurs qui ont à cœur le bien-être des animaux et qui offrent à leurs clients des viandes d’exception, dont celle du sanglier, de l’émeu et du bœuf Galloway.

Jean-Sébastien Sauvageau, des Volières de Baie-Saint-Paul, bien connu comme producteur pour ses pintades et ses lapins, a décidé de se lancer dans l’élevage de sangliers. Depuis l’automne dernier, dix femelles et un mâle constituent la base de sa future production. « Je voulais développer un nouveau produit qui ne se vendait pas dans la région de Charlevoix ni sur la Côte-Nord, a commenté M. Sauvageau. Les femelles ont eu leur première mise bas en février. Nous avons donc une cinquantaine de petits sangliers (marcassins). Je vise une production de 50 à 60 bêtes. Cet été, nous vendrons des saucisses et des jarrets. Nous développerons d’autres produits l’an prochain. »

La viande de sanglier est rouge et son goût est à mi-chemin entre celle du bœuf et du porc, bien que le poids du sanglier soit beaucoup plus petit que celui du porc. Pour accueillir ces bêtes sauvages, le producteur a dû investir 100 000 $. « Les femelles auront d’autres petits cet automne, ce qui nous permettra d’augmenter notre volume pour l’été 2018, a ajouté M. Sauvageau. Je pourrai alors distribuer mes nouveaux produits à mes différents points de vente. L’ajout des sangliers permet aussi de donner une autre perspective à la visite de la ferme. »

L’émeu est aussi un animal au goût très singulier. On peut voir la production de 300 émeus au Centre de l’émeu de Charlevoix, situé à Saint-Urbain, où la saison reprendra le 19 mai. La viande d’émeu a une saveur douce et seulement 2 % de gras. Son goût se situe entre celle du bœuf et du canard. Elle se déguste en tartare ou marinée, en saucisses et en médaillons.

Nouvelle aire de restauration

Vous pourrez découvrir les différentes étapes de production de ce ratite d’Australie en plus de profiter de la nouvelle aire de restauration qui sera accessible dès le 1er juillet. « Nous souhaitons répondre à un besoin puisqu’il n’y a pas de restaurant à Saint-Urbain, a souligné la propriétaire Raymonde Tremblay. Nous referons notre boutique afin d’ajouter l’aire de restauration de 45 places. Nous servirons des dîners santé et des soupers sur réservation avec un minimum de 15 personnes. Par exemple. notre menu sera composé de petits pains garnis, de soupes et de burgers qui mettront en valeur le terroir de Charlevoix, dont bien sûr l’émeu. » Cette nouveauté permettra de créer au moins trois emplois. Aussi, le Centre de l’émeu ouvrira à l’année avec un horaire plus allégé l’hiver.

Autre découverte dégustative à faire: le bœuf Galloway. Une centaine de vaches Galloway compose le troupeau de France Dufour et Patrice Filion, copropriétaires de la Ferme l’Oiseau bleu située à Baie-Saint-Paul. Ils sont tombés en amour avec cette race en 2008. La viande de bœuf Galloway est reconnue comme étant maigre, juteuse et d’excellente qualité. Les bêtes sont nourries seulement à l’herbe et au foin récolté sur les terres, ce qui permet d’obtenir une viande plus naturelle et plus goûteuse.

France Dufour croit en l’importance de travailler ensemble et dans le même sens. « Nous voyons le résultat de cette collaboration avec la Table Agro-touristique, a-t-elle indiqué. Je ne vends pas mes produits à l’extérieur de la région. Je veux faire découvrir la région à mes clients qui proviennent de partout au Québec et même de l’Ontario. Le bouche à oreille fonctionne encore très bien. J’informe mes clients des attraits et des autres produits régionaux lorsqu’ils viennent chercher leurs commandes. »