Venez « À La Malbaie cet été » …

La campagne de promotion « À La Malbaie cet été » est de retour pour une 4e saison, en partenariat Desjardins. Le lancement de la brochure a été effectué en grande pompe sur la rue Saint-Étienne, le 8 juin.

La campagne met en valeur tous les événements se déroulant sur le territoire, du début juin à la fin du mois d’octobre, par le biais de la brochure, de la page Facebook et du site Internet alamalbaie.com.

La campagne présente aussi l’offre d’attraits en agrotourisme, en divertissement et bien d’autres. Le marché public sera de retour tous les samedis jusqu’au 7 octobre. Les soirées de la pleine lune convient les gens à deux rendez-vous, le 9 juillet avec le groupe de musique écossaise Crépuscule et le 6 août avec la traditionnelle soirée « Tradelidam ».

Mérino, maison de production a cinq soirées à l’agenda entre le 29 juin et le 27 juillet avec Les Denis Drolet, Martin Levac, Valérie Carpentier, Corbeil & Miranda et Pépé et sa guitare dans l’intimité du Petit Théâtre de la Cité du secteur Cap-à-l’Aigle. Le théâtre est de retour avec la pièce Dernière chance présentée entre le 2 et le 12 août.

L’Auberge de jeunesse offre aussi une belle programmation dans l’ambiance de son resto-pub, sans oublier l’impro du lundi et les spectacles à l’improviste. Le bar du Casino de Charlevoix invite les gens à ses soirées spectacles avec les meilleurs groupes, chansonniers et DJ du Québec.

La rue St-Étienne sera l’hôte du Grand Bazart le 8 juillet avec de l’animation pour toute la famille, tout au cours de la journée. Jusqu’au 9 octobre, « Les Arts en fête » s’installent sur la rue Richelieu et recevront artistes, artisans et musiciens.

Blue Monday Quartet débarquera sur la rue du Quai les 9 juillet, 20 août et 3 septembre dès midi. Un concours est lancé sur Instagram en collaboration avec les SDC de Pointe-au-Pic et du centre-ville ainsi qu’avec le Musée de Charlevoix. Les gens sont invités à repérer sur les trottoirs les endroits identifiés à la campagne, à poser leurs pieds sur les visuels de la campagne et à partager leurs photos sur Facebook et Instagram avec les mots-clics #viensmetrouver et #alamalbaie. Des prix seront offerts à la fin de l’été parmi les participants qui auront invité leurs amis à venir les trouver à La Malbaie.

Enfin, plus d’une dizaine d’événements sont prévus, que ce soit la Chasse au trésor de Charlevoix, la Fête des voisins du secteur du Plateau, la parade du Rodéo de Charlevoix, les mini-symposiums de la galerie Joanne Kourie, la Fête des lumières de Saint-Fidèle, la Fête champêtre à l’église de La Malbaie, la Fête de la famille de Sainte-Agnès, les Journées sculptures et patentes, la Coupe Edmond-Desgagnés et la Course Triangle, l’Ultra-Trail Harricana de Charlevoix, la Fête des pompiers, les Circuits des villégiateurs et le Rallye de Charlevoix.