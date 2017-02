Une chanson pour la vie

Crédit photo : Page Facebook de Yannick GUérin

Yannick Guérin a voulu faire sa part, à sa façon pour la prévention du suicide. Chanteur et guitariste du groupe Wyse, il a choisi de le faire avec ce qu’il connaît le mieux, la musique. Sa chanson Résilience est un appel à la vie et à l’espoir.

Par cette chanson, l’artiste souhaie « sensibiliser la population au fait que le suicide n’est pas une option, et surtout, qu’il y a toujours quelqu’un qui est là pour nous lorsque nous vivons une situation douloureuse, une période suicidaire, que ce soit dans notre entourage et/ou par le Centre de prévention du suicide » (CPS). Le CPS est d’ailleurs fier de s’associer à l’artiste, d’autant plus que la chanson est rendue publique en plein cœur de la Semaine de prévention du suicide.

Le chanteur est particulièrement sensible à la cause puisqu’un des membres du groupe Wyse s’est suicidé le 13 janvier 2006. Des amis en périodes difficiles se sont aussi confiés à lui. Le groupe a fait montre de résilience et cumule les projets. Il s’est produit aux 4 coins du Québec, notamment en première partie de plusieurs artistes québécois comme Sylvain Cossette, Laurence Jalbert, Marc Déry, Éric Lapointe, Michel Pagliaro… Un projet d’album est dans l’air pour une sortie probable en 2018, pour marquer les 20 ans du premier album du groupe. La chanson Résilience se retrouvera sur cet album.

« Quand je ne feel pas, mon réflexe est de me tourner vers la musique », explique M. Guérin, expliquant que par cette chanson, il va voulu atteindre le plus de gens possible afin que les personnes souffrantes ne restent pas seules avec leur douleur.

Vous pouvez écouter la chanson via les deux adresses suivantes et en ligne via la page Facebook du Centre de prévention du suicide de Charlevoix.

https://www.dropbox.com/s/zup27eqjzmhgj30/RESILIENCE_RadioEdit.mp3?dl=0

ou https://soundcloud.com/yannick-gu-rin/resilience

Les paroles et la musique sont de Yannick Guérin, qui a collaboré avec Pascal Mailloux, à qui l’on doit la trame de piano sur la chanson.

« Le fait que Yannick ait décidé de mettre à profit ses talents d’auteur-compositeur au profit de la prévention du suicide, fut très bien accueilli. Nous souhaitons que par ses mots, sa musique, un plus grand nombre de gens entendent les messages de sensibilisation. Par sa mobilisation, il démontre bien que nous pouvons tous jouer un rôle en prévention du suicide », a commenté Renée-Claude Laroche, directrice générale du CPS.