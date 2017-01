Une caserne moderne

Les paramédics de la Coopérative des techniciens de Québec (CCTAQ) occupent depuis le mois dernier leurs nouvelles installations de La Malbaie. Elles sont plus modernes et beaucoup plus spacieuses et adaptées aux réalités d’aujourd’hui.

Construite et équipée au coût de 1,5 M$, la nouvelle caserne est le bâtiment le plus moderne de la CTAQ dans Charlevoix. « Elle répond exactement à nos besoins et a été aménagée en fonction de l’avenir. Les employés ont été consultés pour ce projet qui s’est étendu sur 18 mois », commente Érick Tremblay, directeur des opérations, qui signale que le budget et l’échéancier ont été respectés.

Au premier étage, on retrouve la partie administrative. Le directeur des opérations et son adjointe seront présents deux jours par semaine. Pendant les trois autres journées, ils seront à Baie-Saint-Paul. Il y a aussi une salle de formation, l’aire de vie des ambulanciers travaillant selon un horaire à l’heure, des entrepôts pour le matériel et un immense garage de six portes.

Au deuxième étage, c’est le quartier général des paramédics en faction. Certains habitent la caserne une semaine sur deux. C’est ni plus ni moins qu’un appartement avec tout ce qu’il comporte. Pour Jean-François Bouchard, présent lors de notre visite, « c’est le jour et la nuit » par rapport aux installations de la rue Sainte-Catherine. Une des grandes améliorations est l’emplacement des chambres à coucher par rapport au garage. Les mouvements des camions sont inaudibles de l’étage supérieur. « L’insonorisation est un des éléments qui fait une grande différente », soutient le directeur des opérations. Il confirme que les employés sont « satisfaits » des nouvelles installations, qui offrent de meilleures perspectives.

Avec ce projet, la CTAQ voulait notamment centraliser sa flotte de véhicules. Faute d’espace, elle devait laisser des véhicules au Centre de gestion de l’équipement roulant de Transports Québec à La Malbaie.

Le nouvel emplacement n’a aucun impact sur la rapidité d’intervention des ambulanciers. Les résidents du carré St-Philippe n’assisteront pas à des « shows sons et lumières » lorsqu’un appel entrera. « La consigne est claire : pas de conduite en urgence dans le quartier. La sirène et les gyrophares seront actionnés une fois l’ambulance rendue sur le boulevard Kane », indique Érick Tremblay.

Après Baie-Saint-Paul, l’Isle-aux-Coudres et maintenant La Malbaie, la CTAQ aura renouvelé 75% de ses casernes. Il reste celle de Saint-Siméon à réaménager.

Un jour de l’An occupé

L’ajout de deux ambulances les 24, 25, 31 et 1er janvier a permis de diminuer la pression sur les équipes de faction et d’éviter des découvertures de territoire. 70 transports ont été effectués, dont 25 le 1er janvier, ce qui représente une journée très occupée. En moyenne, 10 transports sont effectués quotidiennement dans Charlevoix.