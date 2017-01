Une autre opération Griffe

Crédit photo : archives

Après les avis d’Environnement Canada concernant une bordée de neige arrive celui de la Sûreté du Québec. Dans les prochaines heures, elle déclenchera son opération Griffe sur le territoire Capitale-Nationale /Chaudière /Appalaches.

Entre 15 et 25 centimètres de neige sont prévus pour Charlevoix d’ici demain soir.

La police déclenche cette opération étant donné que « les conditions météorologiques et routières risquent de se détériorer. Cette opération vise le changement de comportement des usagers du réseau routier, en amont d’une tempête hivernale et de détérioration des conditions routières », commente écrit-elle dans un communiqué.

La SQ avance que « les policiers sont présents en plus grand nombre pour intervenir aux endroits stratégiques du réseau routier afin d’assurer le respect du Code de la sécurité routière, particulièrement en ce qui a trait à la vitesse et à la conduite non adaptées lors de conditions météorologiques et routières difficiles ».