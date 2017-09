Un weekend de voile à Cap-à-l’Aigle

Le départ de la Course Défi Edmond-Desgagnés a été donné ce samedi matin à 10 h devant la marina de Cap-à-l’Aigle. Ce soir.il y aura un souper 3 services et une soirée avec DJ à la Cité D’Art de Cap-à-l’Aigle. Le coût est de 30 $ taxes et service inclus. Il faut réserver vos billets à l’accueil de la marina. Une navette voyagera les convives à partir du quai dès 19 h

Demain, le premier départ de la fameuse Course Triangle est annoncé pour 11 h.