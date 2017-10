Un service de consultation en ressources humaines

Après avoir dirigé le personnel des Petites Franciscaines de Marie pendant 17 ans, Josette Tremblay ouvre son bureau de consultante en ressources humaines et en communication organisationnelle et relationnelle au complexe Maison Mère Baie-Saint-Paul.

Par Gilles Fiset

« J’ai travaillé dix-sept ans pour les Petites Franciscaines et j’ai accompagné les employés avec beaucoup d’ardeur et de dévouement dans les deux dernières années pour la fermeture de la maison mère. Ça m’a amenée à me demander ce que je voulais faire après. L’idée m’est alors venue de faire partager mes connaissances et mon expérience dans la communication et la gestion en ressources humaines en tant que consultante », confie Josette Tremblay. Cette dernière savait déjà qu’il y avait un besoin pour ce genre de service, particulièrement en région. « J’avais déjà commencé à faire de l’accompagnement pour des amis ou des connaissances qui éprouvaient toutes sortes de problèmes du côté de leurs ressources humaines. Au fil des années, j’ai constaté qu’il y avait un besoin pour ce genre de service, car les entreprises n’ont pas toutes les moyens d’engager une personne à temps plein pour s’occuper de leur personnel, même si c’est de plus en plus un besoin aujourd’hui. Dans le marché du travail actuel, il y a une pénurie de main-d’œuvre et donc, il faut que les entreprises se démarquent pour attirer et conserver du personnel qualifié. Beaucoup d’entreprises incapables de prendre ce virage vont fermer leurs portes », explique Mme Tremblay.

Une vie associative

Josette Tremblay aurait pu travailler à partir de chez elle, mais elle a décidé de s’installer là où elle a accumulé une grande partie de son expérience. « Je voulais rester branchée au milieu et partager une vie associative. Pour moi, être en contact avec les autres, c’est dynamisant. Il était donc tout à fait normal que je m’installe dans un endroit comme la Maison Mère Baie-Saint-Paul », signale-t-elle.

Sur le Web

« Je suis la seule spécialiste en ressources humaines certifiée Profil Nova dans la région. C’est un outil exceptionnel de communication et de gestion pour un organisme. Il nous permet d’identifier quel genre de communicateur on est et à qui on s’adresse pour être plus performant comme gestionnaire. Je veux promouvoir cet outil en personne, mais aussi sur le Web », affirme Josette Tremblay. Cette dernière offre même des capsules sur sa page Facebook pour partager sa vision des ressources humaines.