Un rendez-vous pour les immigrants

(EB) La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré Caroline Simard convie toutes les personnes immigrantes ayant choisi de s’installer dans son comté à venir rencontrer la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion Kathleen Weil qui sera de passage dans la région lundi. L’objectif de cette rencontre est d’échanger sur vos expériences d’accueil et d’intégration en région.

Ce sera de plus l’occasion de partager vos opinions sur les procédures générales entourant le parcours d’un immigrant au Canada et au Québec.

La rencontre aura lieu le 5 juin à 18h au Centre des loisirs de Saint-Hilarion. Prière de confirmer votre présence au 418 435-0395 ou par courriel à Caroline.Simard.chcb@assnat.qc.ca

1000$ pour saluer l’intégration

Néo-Charlevoisiens, le tout nouveau prix reconnaissance Pascale-Clément pourrait vous permettre de mettre la main sur une bourse de 1000$. Jusqu’au 16 juin, le Salon Carrière Formation de Québec invite la population et les organismes à soumettre la candidature d’une personne issue de l’immigration à la première édition de ce prix qui se traduit par une bourse de 1000$. Le candidat choisi doit s’être démarqué par son parcours d’intégration.

Nommé en l’honneur de feue Pascale Clément, qui a agi à titre de directrice générale du Salon Carrière Formation de Québec de 2006 à 2016, le prix rappelle que celle-ci était particulièrement sensible à l’intégration des personnes immigrantes à Québec et dans la Capitale-Nationale.

Les candidats doivent être âgées de 18 ans et plus, avoir obtenu la résidence permanente depuis moins de cinq ans, habiter et travailler dans la grande région de Québec et avoir complété une formation ou avoir participé à une mesure d’encadrement ou d’insertion en emploi au cours des dernières années.

Le dossier à déposer doit inclure le formulaire de mise en candidature, une lettre de recommandation d’un employeur et une lettre d’appui d’un organisme ayant collaboré au projet de la candidate ou du candidat.

La bourse de 1000 $ sera remise dans le cadre de la 23e édition du Salon Carrière Formation de Québec qui se déroulera du 19 au 21 octobre 2017 au Centre de foires de Québec. Tous les détails sont disponibles au www.saloncarriereformation.com.