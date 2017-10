Un concert gospel à l’église de Baie-Saint-Paul

Le 11 novembre prochain à 20 h, l’Ensemble Gospel de Québec présentera un spectacle à l’église de Baie-Saint-Paul au profit de Relais pour la vie 2018 et du Club optimiste de Charlevoix-Ouest.

Par Gilles Fiset

C’est Sylvie Villeneuve, une bénévole bien connue des deux organismes de bienfaisance, qui en a eu l’idée. « C’est un rêve pour moi de voir un spectacle de musique Gospel. Comme j’avais de la difficulté à en voir un ailleurs, je me suis dit qu’il fallait que j’emmène le spectacle ici », confie Mme Villeneuve

Le comité responsable de l’événement n’espère rien de moins que de remplir l’église. « Je veux au moins 1000 personnes dans l’église et on est vraiment capable d’y arriver », mentionne Mme Villeneuve.

L’Ensemble Gospel de Québec est une chorale créée en 1995 qui représente le Québec lors d’événements nationaux et internationaux de musique gospel. « Ils ont participé à un concours à New York en 2016 et ils l’ont gagné, précise Sylvie Villeneuve. On doit s’attendre à un vrai spectacle comme ce qu’on peut voir dans le film Rock’n Nonne. Si les gens sont inquiets d’être assis et de ne rien voir, la chorale va être dans le cœur, donc vous allez bien voir, peu importe l’endroit où vous serez assis ».

Les billets sont disponibles auprès des membres du comité Relais pour la vie 2018 et du Club optimiste de Charlevoix-Ouest ainsi qu’à la Laiterie Charlevoix et à Accommodation Baie-Saint-Paul. Le coût du billet est de 30 $ en prévente et de 35 $ à la porte la journée du spectacle, s’il en reste.