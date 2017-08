Ultra-Trail Harricana: les loups sont de retour

La seule compétition canadienne à faire partie du circuit international Ultra-Trail World Tour sera de retour pour une sixième fois les 8 et 9 septembre avec comme grande nouveauté une course de 42 km.

Par Gilles Fiset

La nouvelle épreuve de 42 km s’ajoute aux 6 autres parcours. Elle allie vitesse et technicité et sa distance est idéale pour les coureurs qui veulent s’initier à la course en sentier. « Cette distance permet de faire le saut plus facilement du 28 km au 65 km, explique Magalie Boutin pour l’Ultra-Trail Harricana du Canada. Son taux de popularité décidera si elle sera proposée aux 2 ans, comme le 80 km, ou à chaque année ».

200 coureurs auront accès à l’édition inaugurale de ce marathon.

Les autres distances à parcourir sont le 5 km Desjardins, le 10 km Sail, le 28 km, le 65 km, le 80 km et – l’épreuve reine – le 125 km, avec un dénivelé positif de 4000 mètres.

Près de 1400 athlètes du Québec, du Canada et de partout à travers le monde sont attendus cette année sur la ligne de départ au Mont Grand-Fonds.

Le thème de cette année est « En symbiose », pour sensibiliser les participants à l’importance de communier avec la nature et de la respecter.

Deux Charlevoisiens au 125 km

Parmi la cinquantaine de coureurs de la région qui tenteront de compléter une des distances de l’Ultra-Trail, deux coureurs de fond bien connus défendront les honneurs de la région au 125 km. Il s’agit de David Savard Gagnon, le seul Québécois à avoir remporté le Marathon de Montréal, et Éric Leblond, dit Skyrunner, un adepte des longs parcours en pleine nature.

Pour s’inscrire ou avoir plus d’informations, allez sur le site harricana.info/. Avis à ceux qui veulent donner un petit coup de main, l’organisation est toujours à la recherche de bénévoles.