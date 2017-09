Ultra-Trail Harricana: belles performances de nos coureurs

Une cinquantaine de coureurs de la région ont participé à l’édition 2017 de l’Ultra-Trail Harricana en complétant l’une ou l’autre des distances proposées samedi dernier au Mont Grand-Fonds. Voici leurs résultats.

Par Gilles Fiset

65 km

Quatre Charlevoisiens ont bravé la forêt et les intempéries pour boucler la deuxième plus longue distance de l’édition 2017. Trois d’entre eux sont de La Malbaie, soit André Simard Tremblay (14e chez les hommes de 30 à 39 ans), Karine Pedneault (15e du côté des femmes de 30 à 39 ans) et Louise Paquin (19e chez les femmes de 50 à 59 ans). La quatrième participante, Mélissa Girard, vient de Saint-Aimé-des-Lacs et elle a terminé 16e chez les femmes de 30 à 39 ans.

42 km

Parmi les huit participants de la région, pas moins de six sont de La Malbaie. Dans la catégorie hommes de 50 à 59 ans, Bernard Savard a terminé premier, Stéphane Geffard, quatrième et Ghislain Duchesne, douzième. Chez les hommes de 40 à 49 ans, Robin Fillion a fini septième et Denis Trudel, sixième. La dernière Malbaienne est une femme, France Lavoie, et elle a réussi une cinquième place chez les femmes de 40 à 49 ans.

Réjean Simard, de Clermont, a réussi à compléter la course en deuxième position du côté des hommes de 50 à 59 ans, tandis que Francine Savard, aussi de Clermont, a terminé au premier rang des femmes de 50 à 59 ans.

28 km

Chez les hommes : Benoît Dubois, Les Éboulements ( 1er des 30 à 39 ans), Serge Lessard, La Malbaie ( 4e des 60 ans et plus), Maxime Simard, Baie-Saint-Paul (40e des 40 à 49 ans), François Bhérer, Clermont (40e des 30 à 39 ans), Jérémie Bouchard, La Malbaie (17e des 30 à 39 ans), Yanick St-Pierre, La Malbaie (29e des 12 à 29 ans) et Roby Desbiens, La Malbaie (39e des 40 à 49 ans).

Du côté des femmes: Katleen Simard, Baie-Saint-Paul (7e des 12 à 29 ans), Nadège Tremblay, Les Éboulements ( 9e des 30 à 39 ans) et Meyranie St -Pierre de La Malbaie (18e des 30 à 39 ans).

10 km

C’est la distance qui compte le plus de participants. Chez les hommes d’abord, dans la catégorie des 30 à 39 ans, Gabriel Lessard, de La Malbaie, a terminé en cinquième place, tandis que François St-Pierre, de Baie-Saint-Paul, a fini en dixième position. Chez les 12 à 29 ans, Émile Fillion, de La Malbaie, a réussi une cinquième place.

Du côté des femmes, chez les 50 à 59 ans, Lise Duchesne, de Clermont, a réalisé une quatrième place, Danielle Ouellet, de La Malbaie, une sixième position, tandis que Sonia Tremblay, de Clermont, a complété le parcours en dixième position.

Dans la catégorie d’âge des 40 à 49 ans, Chantal Therrien et Josée Duchesne, de La Malbaie, ont terminé respectivement en douzième et quatorzième places. Chez les 30 à 39 ans, Tina Boulianne, de La Malbaie, a fini huitième et Lilianne Tremblay, des Éboulements, dix-septième. Jade Dufour, de La Malbaie, a complété le parcours en huitième position chez les 12 à 29 ans.