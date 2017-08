Ultra-défi 2017: Jacques Desmeules triomphe, encore une fois

Pour son quatrième Ultra-défi, Jacques Desmeules a prouvé, une fois de plus, que l’esprit (le sien en tout cas) peut dominer le corps, et ce malgré une troisième journée de course particulièrement pénible.

Par Gilles Fiset

Jacques Desmeules, 54 ans, a parcouru les 1060 km de l’Ultra-défi en 58 h 32 min. « La première journée, j’ai pédalé environ 366 km, des monts Valin à La Tuque. Après une heure de sommeil seulement, j’ai enfilé pas moins de 422 km de La Tuque à Sainte-Anne-de-Beaupré avant de me lancer pour la finale de 272 km », précise l’ultracycliste de Baie-Saint-Paul.

Au début de la troisième journée de course, la fatigue accumulée a failli avoir raison du super athlète. « Avant de me remettre en selle, juste avant de monter la fameuse côte Sainte-Anne, je me sentais vraiment étourdi. J’avais deux à trois heures de sommeil pour plus de 750 km en 2 jours seulement. Si mon assistant de course José Bouchard ne m’avait pas soutenu moralement ou s’il m’avait simplement suggéré d’arrêter là, j’aurais craqué et tout abandonné », confie Jacques Desmeules.

Les 150 derniers kilomètres ont d’ailleurs été une véritable torture, même pour cet homme de fer qui en a vu d’autres. « Je n’avais vraiment plus de position, car il fallait que je me tienne debout pour compenser la douleur d’avoir pédalé si longtemps assis et je n’avais plus d’épaules et de triceps. J’étais totalement claqué, brisé, je ne tenais que par un fil. Je survivais plus qu’autre chose », raconte-t-il. Une dernière épreuve l’attendait juste avant de terminer la course. « Dix-huit kilomètres avant l’arrivée, c’est l’apocalypse, il se met à pleuvoir des cordes tellement fort qu’on a été obligé de se mettre à l’abri 45 minutes avant de pouvoir remonter en selle », relate le cycliste, en ajoutant que ce quatrième Ultra-défi a été le plus difficile du côté de la météo. « Il pleuvait plus que durant les trois autres », précise-t-il.

Notre super marathonien sur roues a été le cinquième à terminer parmi les six cyclistes qui ont eu le courage de compléter l’épreuve. Seulement treize coureurs étaient sur la ligne de départ le vendredi 18 août à 11 h. « C’est indescriptible la fierté qu’on ressent quand on réussit à terminer une telle épreuve. Peu de gens dans le monde ont remporté un défi comme celui-là », exprime le cycliste de longues distances afin d’expliquer pourquoi il s’impose de telles souffrances.

Rappelons que Jacques Desmeules avait remporté le premier Ultra-défi en 2014 et qu’une blessure l’avait obligé à abandonner celui de 2015.