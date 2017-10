Troupe Dell’arte : L’intrigue parfaite?

C’est le vendredi 13 octobre que la troupe de théâtre Dell’arte présentait sa nouvelle pièce, L’intrigue parfaite, écrite et mise en scène par Lyne Dufour.

L’histoire se déroule entièrement entre les murs d’un appartement, celui d’Henry et Julie, un dramaturge qui écrit des pièces de théâtre comiques qui ont du succès et une comédienne. Un bon jour, Henry doit écrire une intrigue policière. Tout en cherchant une fin crédible et palpitante à son œuvre par des moyens assez particuliers, il se retrouve mêlé à un véritable roman policier, dont il est lui-même le personnage principal avec Julie, sa femme et complice.

La pièce sera présentée samedi soir le 14 octobre à 20 h à l’amphithéâtre du Centre éducatif Saint-Aubin ainsi que les vendredi et samedi 20 et 21 octobre. Le coût d’entrée est de 15 $ par personne.