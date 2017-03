Troisième mine à Saint-Urbain : Vior calme le jeu

La mairesse de Saint-Urbain, Claudette Simard, avait confié aux journalistes présents à la réunion des maires de la MRC de Charlevoix hier soir, qu’une troisième mine allait ouvrir à Saint-Urbain. La mairesse était cependant restée vague quant au projet tout en révélant que c’était une compagnie québécoise qui allait exploiter dans une région des terres du Séminaire de Québec et qu’une quarantaine d’emplois allaient être créés.

La compagnie Vior qui fait de la prospection d’ilménite et de rutile dans ce secteur reste cependant prudente quant aux possibilités d’opérer une troisième mine non loin de Saint-Urbain, sans toutefois démentir les propos de Mme Simard. « Pour l’instant, on est loin de l’extraction du minerai », affirme Marc L’Heureux, vice-président à l’exploration chez Vior. « On est encore à la phase de l’exploration et on essaie de trouver la source du gisement de rutile dans la région. Si tout va bien, l’extraction pourra se faire dans quatre ou cinq ans environ », ajoute M. L’Heureux. Ce dernier confie que les échantillons prélevés dans la région sont très prometteurs et laisse à penser que le gisement source pourrait être rentable à l’exploitation.

