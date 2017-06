Trois parties déterminantes pour les Louves

Les trois prochains matchs seront déterminants pour l’équipe féminine de soccer sénior de Baie-Saint-Paul et probablement décisifs pour le reste de la saison, selon l’entraineur Benoît Bradet. Ses protégées affronteront les équipes qui occupent les premières places du tableau, donc des équipes puissantes qui ont toutes les ressources pour occuper le premier rang. Ce mercredi, elles affrontent Le Laurentien, qui occupe la quatrième place au classement général, sur le terrain de la polyvalente de L’Ancienne-Lorette. La semaine suivante, les Louves se frotteront au Phénix sur le terrain du centre éducatif Saint-Aubin. Cette équipe est à égalité, ou presque, avec la formation de Baie-Saint-Paul, en tête du classement. Seule la différence des buts pour et contre permet aux Louves de reléguer le Phénix au second rang. Finalement, dans deux semaines, l’équipe sénior féminine de Charlevoix sera opposée à celle de Saint-Étienne, en troisième position.

Une victoire facile

Le chef de meute des Louves, Benoît Bradet, avait prédit une victoire pour le match du 7 juin et il ne s’était pas trompé. Ses protégées ont donné toute une raclée à la formation de Beauport en les écrasant 7 à 1. Les compteuses du match ont été Anne-Marie-Lavoie (3), Lauranne Gagnon (3) et Janelle Fillion.