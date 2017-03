Trois nouvelles expositions à découvrir au Carrefour culturel Paul-Médéric

Le Carrefour culturel Paul-Médéric accueille trois nouvelles expositions dans lesquelles la diversité est au rendez-vous. Jusqu’au 4 juin, les Charlevoisiens pourront découvrir les artistes Natasha Durand, Vanessa Locatelli ainsi que le collectif en arts visuels Octavie.

Natasha Durand présente sa sélection de dessins réalisés avec de l’encre sur papier. «Pour moi, le dessin est une continuité du geste et reflète bien ma spontanéité. Je pars de la feuille blanche et je dessine ce que je ressens, a raconté l’artiste de Sacré-Cœur. J’ai tendance à répéter la même forme. L’artiste utilise plusieurs approches comme des formes peintes au pinceau, des mouvements marqués au crayon et des objets imprimés.

L’exposition de Vanessa Locatelli, qui habite a Baie-Saint-Paul depuis deux ans nous permet de voyager à l’ouest de l’Irlande dans une région plus isolée qui est Kylemore House. On y retrouve des pochades à l’huile, des dessins d’observations, des esquisses et des photographies. «J’ai beaucoup aimé les paysages qui ressemblent à ceux de Charlevoix avec les montagne et la nature. Je suis demeurée en Irlande pendant deux ans et demi. » On retrouve dans cette première exposition solo une représentation sensible et nostalgique de Kylemore House.

La dernière exposition rassemble les œuvres de huit femmes et artistes provenant des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Lise Boulanger, Hélène Brodeur, Louise Ferland, Marjolaine Hébert, Nicole Latouche, Francine Paradis et Sylvie Perron et Rocheron se sont laissé inspirer par le thème Migrations. Plusieurs techniques sont utilisées dont l’acrylique, l’encre, l’aquarelle, le collage et la broderie.

Plus de détails et de photos dan l’édition du journal du 22 mars.