Trois fiertés pour le CPA de Baie-Saint-Paul

Trois patineuses du Club de patinage artistique (CPA) de Baie-Saint-Paul se sont présentées aux Championnats « B » de la section Québec Patinage Canada 2017 qui se déroulait du 2 au 5 février à Sherbrooke.

Rose Savard-Ferguson, catégorie Pré-Juvénile moins de 11 ans, s’est taillé une place pour la finale en obtenant le 5e rang sur 28 sur en demi-finale. En finale, la jeune athlète a obtenu le 10e rang sur 24 patineuses avec 23.98 points.

Quant à Laurence Turcotte et Olivia Tremblay, inscrites dans la catégorie juvénile moins de 14 ans, elles ont toutes les deux performé dans le groupe 5 de cette catégorie en semi-final et se sont classées respectivement 6e et 4e sur 28 patineuses. Seuls les points techniques ont été comptabilisés pour accéder à la finale. Il est à noter que Laurence Turcotte est passée à un cheveu d’accéder à la finale des 24 meilleures puisqu’elle a terminé au 25e rang sur environ 137 patineurs à 0.06 point du 24e rang.

À suivre du 16 au 19 février prochain, la compétition Interclubs Capitale-Nationale 2017 où plusieurs patineuses du CPA sont inscrites.