Les trois Clermontois comparaissent à La Malbaie

Les perquisitions effectuées par les policiers de la MRC de Charlevoix-Est dans trois résidences à Clermont sur les rues du parc Boulianne, Notre-Dame et Tremblay ont mené aux arrestations de trois hommes qui ont comparu au Palais de justice de la Malbaie pour faire face à différentes accusations liées aux stupéfiants, en fin d’après-midi.

Les individus ayant comparu sont Nicolas Desbiens-Dubois, 28 ans , Hugues Lajoie-Jean, 33 ans, et Mathieu Harvey-Guérin, 31 ans, tous de Clermont. Ils ont été libérés avec des conditions à respecter, selon les informations fournies par Christine Coulombe, agente d’information à la Sûreté du Québec.

Les policiers ont saisi environ 350 grammes de marijuana, un peu plus de cinq grammes de résine de cannabis et près de 5000$ en argent, en plus de saisir des véhicules comme bien infractionnel, ainsi que du matériel relié au trafic de stupéfiants.

Ce réseau de trafiquants de stupéfiants opérait dans la région de Charlevoix-Est, principalement à Clermont.