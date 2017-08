Une trentaine de producteurs pour la 2e édition de la Foire des terroirs

Un total de 32 producteurs seront présents pour la deuxième édition de la Foire des terroirs, qui aura lieu ce samedi de 10 h à 17 h sur le terrain de la Laiterie Charlevoix. Les gens auront accès à beaucoup de produits du café au dessert en plus de bénéficier des nouveautés pour la famille.

Des jeux gonflables sauront amuser les enfants en plus de la présence des animaux de la petite ferme de Marie-Josée Beaulieu. « Nous avons plus de producteurs cette année puisque nous en avions 25 l’an dernier, a soutenu Philippe Lavoie, gérant du magasin à la Laiterie Charlevoix et membre du comité organisateur. Nous avons 80 % des producteurs de Charlevoix en plus d’avoir la présence de la Charrette de la Table agrotouristique, qui vient compléter l’offre. C’est une belle occasion pour les gens de découvrir des nouveaux produits. »

Les Volières de Baie-Saint-Paul, Champignons Charlevoix, les Viandes biologiques de Charlevoix, les Vergers Pedneault, le Domaine de la Vallée du Bras, la ferme La Bordée des corneilles, les Jardins du Centre et la Bioferme des Caps feront partie des exposants.

L’an dernier, quelque 1 500 personnes avaient participé à la première édition. « Si nous attirons 2000 personnes, nous serons vraiment contents, a poursuivi Philippe Lavoie. Nous tenons l’événement à la fin de la saison afin de prolonger l’été et que les gens profitent de cette dernière activité en famille avant le retour à l’école. »

Le comité organisateur est formé de Philippe Lavoie, d’Émilie Labbé et de Dominique Labbé.