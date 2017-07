Les travaux se poursuivront à la Maison mère grâce à un cautionnement

(LT) Le conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul a cautionné un prêt de 400 000 $ pour la Maison mère en plus d’une marge de crédit de 100 000 $. Desjardins a demandé une caution parce que le Centre de gestion du complexe PFM n’a pas d’historique de crédit. Le montant sera investi dans la poursuite des travaux de rénovation des aires communes notamment.

Le Centre de gestion gère un budget annuel de 1,1 million $. « Nous attendions des sommes des Petites franciscaines de Marie, qui ont été retardées, a mentionné le maire Jean Fortin, qui est aussi président du Centre de gestion du complexe PFM. Aussi, l’infirmerie n’a pas encore été vendue. Nous avons des travaux d’immobilisation que nous souhaitons réaliser. Nous voulons rendre le bâtiment attractif. Nous avons présenté un plan financier sur trois ans pour la Maison mère. Nous pensons être en mesure d’absorber le coût de l’emprunt. »

D’autre part, le maire Jean Fortin a confirmé que le dossier des taxes municipales pour les locataires de la Maison mère était en analyse avec son service d’évaluation municipale. Certains gens d’affaires se seraient plaints de cette situation. « Notre objectif est d’être équitable avec tous les commerçants, a ajouté Jean Fortin. On ne veut pas faire un autre centre d’achats. On souhaite plutôt faire des projets comme celui que nous avons fait avec les jeunes du programme Explore. Nous ferons des rencontres au cours du mois d’août, nous serons alors plus avancés dans notre analyse de la situation. »