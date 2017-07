Les travaux se déroulent comme prévu à la MRC de Charlevoix-Est

Les travaux d’agrandissement se poursuivent au siège social de la MRC de Charlevoix-Est à Clermont afin d’accueillir l’équipe de Mission Développement Charlevoix. Rappelons que les travaux sont effectués par l’entreprise PointCo de Clermont, qui avait la plus basse soumission fixé à 792 828 $ plus taxes. Ils permettront notamment d’ajouter une aile supplémentaire sur deux étages d’une superficie de 3 000 pieds carrés. L’échéancier est respecté selon le préfet Sylvain Tremblay, qui prévoit la fin des travaux cet automne.

D’autre part, le conseil des maires a accordé une somme de 50 000 $ à la nouvelle entreprise « Les Belles récoltes de Charlevoix» grâce à sa politique de soutien aux entreprises. Mis sur pied par Stéphane Dufour, copropriétaire de la Ferme M. B, inc de La Malbaie, cette initiative permettra entre autres à l’agriculteur de cultiver le quinoa. «C’est un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois avec le promoteur, a mentionné la directrice de Mission Développement Charlevoix, Catherine Gagnon. Le montant accordé servira à l’achat d’équipement agricoles et d’une terre agricole et lui permettra de se mettre en opération ».